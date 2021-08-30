Кухарчук також заявив, що влада замість того, щоб боротися з реальними ворогами, "бореться з патріотами".

Голова Черкаського міського відділку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук порізав руку під Печерським управлінням поліції. Він заявив, що робить це на знак протесту "проти переслідування ветеранів", пише "Цензор.нет".

"Нас не залякати ні СІЗО, ні тортурами – асболютно нічим. Виносячи друзів з фронту, ми бачили немало крові, якої не бачили ні Монастирський, ні Єрмак. Але я розумію, що хочуть моєї крові. Якщо вони так хочуть моєї крові...", – сказав Кухарчук і зробив декілька порізів на руці.

Товариш Кухарчука стиснув йому руку, щоб кров текла сильніше. Потім інший товариш замотав місце порізу.

Відео 18+

Кухарчук також заявив, що влада замість того, щоб боротися з реальними ворогами, "бореться з патріотами".

Дмитро Кухарчук і ще один ексучасник війни на Донбасі Олег Довбиш були викликані до Печерського відділку. Обидва мають підозри за заворушення, що відбулися під Офісом президента.

Нагадаємо, що нещодавно слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня на Банковій, членам "Нацкорпусу".

14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Під час мітингу постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження.

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператора каналу 1+1.