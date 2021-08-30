Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
ГоловнаСуспільствоПодії

Член Нацкорпусу Кухарчук порізав руку під Печерським відділком поліції на знак протесту через "переслідування ветеранів"

Кухарчук також заявив, що влада замість того, щоб боротися з реальними ворогами, "бореться з патріотами".

Голова Черкаського міського відділку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук порізав руку під Печерським управлінням поліції. Він заявив, що робить це на знак протесту "проти переслідування ветеранів", пише "Цензор.нет".

"Нас не залякати ні СІЗО, ні тортурами – асболютно нічим. Виносячи друзів з фронту, ми бачили немало крові, якої не бачили ні Монастирський, ні Єрмак. Але я розумію, що хочуть моєї крові. Якщо вони так хочуть моєї крові...", – сказав Кухарчук і зробив декілька порізів на руці. 

Товариш Кухарчука стиснув йому руку, щоб кров текла сильніше. Потім інший товариш замотав місце порізу.

Відео 18+

Кухарчук також заявив, що влада замість того, щоб боротися з реальними ворогами, "бореться з патріотами".

Дмитро Кухарчук і ще один ексучасник війни на Донбасі Олег Довбиш були викликані до Печерського відділку. Обидва мають підозри за заворушення, що відбулися під Офісом президента. 

Нагадаємо, що нещодавно слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня на Банковій, членам "Нацкорпусу". 

14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Під час мітингу постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження. 

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператора каналу 1+1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також