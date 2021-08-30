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ДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках на заході України через зливи

Очікується істотне підвищення рівнів води в басейнах річок Дністра, Пруту, Серету та Дністра.

ДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках на заході України через зливи
Архівне фото
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

У понеділок, 30 серпня, через рясні опади в західних областях України очікується істотне підвищення рівню води в басейнах річок Дністра, Пруту, Серету та Дністра.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"30 серпня внаслідок опадів очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8.00 28 серпня: на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.), річках басейнів Пруту та Серету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-1,0 м; на річках басейну Дністра (Львівської, Івано-Франківської обл.) на 0,3-1,3 м, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Також у місцях проходження великих злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Крім того, можливе досягнення з добовою інтенсивністю 1-5 см позначки виходу води на заплаву та часткового затоплення пасовищ (рівень небезпеки жовтий) очікується на Прип'яті у створі поста Річиця (Волинська область).

Нагадаємо, у липні липня на Рахівщині розпочалися інтенсивні дощі: загалом за годину випало більше півмісячної норми опадів, що зумовило різке підвищення рівня води у річках. У результаті - паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно та затопив житлові будинки. Відразу було проведено оперативну нараду, сформовано штаб та залучено відповідні структури для ліквідації наслідків стихійного лиха. Загальна сума збитків склала майже 160 млн грн.

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