До його складу входили правоохоронці та "чоловіки із досвідом ведення бойових дій".

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію в Харківській області потужного злочинного угрупування, яке займалося рекетом і обкладало "даниною" місцевих підприємців. До його складу були залучені близько 50 осіб, серед яких правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій, повідомили в пресслужбі СБУ

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Обсяг їхнього "прибутку", за даними слідства, становив понад 1 млн грн щомісяця.

Так, зловмисники вимагали від бізнесменів сплачувати їм кошти, а в разі відмови погрожували фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити, наприклад, підпалювали автомобілі.

"Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради", – додали в повідомленні.

Протягом обшуків вилучили великі суми грошей, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення чинних співробітників Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 189 (вимагання), 206 (протидія законній господарській діяльності) КК України.

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, сьогодні Управління СБУ в Харківській області заявило про обшуки у справі, де фігурують члени Національного корпусу.

Керівник Центрального штабу Нацкорпусу в Харкові Максим Жорін у Telegram-каналі заявив, що пов'язує обшуки з бажанням "зачистити вулиці", щоб не допустити протестів проти влади.

За словами Жоріна, обшуки пройшли в кількох представників Азовського Руху в Харкові.