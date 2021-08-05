У Вишгороді під час сварки на підприємстві працівник хотів застрелити опонента

Поліція встановлює обставини бійки на комунальному підприємстві у Вишгороді Київської області.

Як інформує пресслужба обласної поліції, між двома працівниками підприємства на ґрунті особистих неприязних відносин стався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку.

"Один із чоловіків мав при собі зареєстрований пристрій для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею. Під час бійки зброя випала, та вхопивши її, власник зброї навів на опонента, але, на щастя, не здійснив постріл", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили зброю.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим. Інцидент стався на дні народження Данилюка.