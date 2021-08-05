Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
ГоловнаСуспільствоПодії

У Вишгороді під час сварки на підприємстві працівник хотів застрелити опонента

Поліція вилучила в чоловіка зареєстровану зброю.

У Вишгороді під час сварки на підприємстві працівник хотів застрелити опонента
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліція встановлює обставини бійки на комунальному підприємстві у Вишгороді Київської області.

Як інформує пресслужба обласної поліції, між двома працівниками підприємства на ґрунті особистих неприязних відносин стався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку.

"Один із чоловіків мав при собі зареєстрований пристрій для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею. Під час бійки зброя випала, та вхопивши її, власник зброї навів на опонента, але, на щастя, не здійснив постріл", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили зброю.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим. Інцидент стався на дні народження Данилюка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також