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УДО звільнило співробітника, який відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої

"Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків".

УДО звільнило співробітника, який відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої
Підозрюваний у побитті
Фото: facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Управління державної охорони України звільнило співробітника, який 1 серпня в Києві побив танцюриста з команди співачки Надії Дорофєєвої.

Як повідомляє пресслужба УДО, було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України.

"Ми засуджуємо подібні прояви агресії, вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків. Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства", - сказано в повідомленні.

28-річного УДОшника було затримано 1 серпня. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

Встановлено, що працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Танцюрист потрапив до реанімації. Йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

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