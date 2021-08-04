У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали жінку, яка обікрала іноземного дипломата.

Наразі їй повідомили про підозру. Фігурантці загрожує до п’яти років обмеження волі, інформує пресслужба столичної поліції.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся іноземний дипломат та повідомив, що в нього невідомі викрали гаманець з грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення", - сказано в повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4 тисячі гривень.

Після перегляду записів з відеокамер системи "Безпечне місто" зловмисницю - уродженку Закарпатської області, 2000 року народження - затримано.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 червня в Києві обікрали співробітницю посольства Сполучених Штатів Америки. За підозрою в крадіжці затримали 19-річну уродженку Закарпатської області.