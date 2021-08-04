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У Києві спалахнула пожежа на складі, вогонь охопив 1200 кв. м

Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів.

На вул. Куренівська, 21, що в Оболонському районі столиці, сталася пожежа.

Повідомлення про це рятувальники отримали 4 серпня о 12:43, інформує ГУ ДСНС у Києві.

"По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в 1-поверховій недіючій складській будівлі, розміром 45х12 м", - сказано в повідомленні.

О 14:23 вогнеборці локалізували займання на площі 1200 кв.м, наразі триває ліквідація пожежі. Як зазначається, гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел. Крім того, здійснюється постійне підвезення води. Для гасіння пожежі залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Як повідомляли, 1 серпня масштабна пожежа сталася на складах АТБ під Одесою.

29 липня горіли склади на території Ужгородського механічного заводу.

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