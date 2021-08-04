У лікарні помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахті ШУ "Покровське"

На Донеччині помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахті шахтоуправління "Покровське".

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

"В опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був у вибої під час вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - написав Волинець на сторінці у Facebook.

Він наголосив, що шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших.

Нагадаємо, 31 липня близько 5:00 у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м стався вибух. З травмами та опіками різного ступеня складності 10 гірників були направлені до медичних закладів Покровська та Краматорська.

Один з постраждалих помер 31 липня. Вчора стало відомо про смерть другого постраждалого внаслідок вибуху на шахті.