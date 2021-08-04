Російські генерали Істраков і Мізінцев отримали підозру за Іловайську трагедію

Головне слідче управління СБУ повідомило про підозру двом російським генералам, які мали відношення до організації віроломного вбивства українських військових біля Іловайська.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Імена підозрюваних не називають, але їх можна ідентифікувати за вказаними посадами. Це заступник начальника генштабу Збройних сил РФ Сергій Істраков (у 2014 р. - начальник Головного штабу Сухопутних військ – перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ) та начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев (у 2014 р. - начальник Центрального командного пункту).

Їм інкримінують ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни) та ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни).

"[Підозрювані] у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля м. Іловайськ під час їх виходу з оточення так званим «зеленим коридором», безпечність якого гарантувалася ЗС РФ", - вважає слідство.

Після Іловайська генерали продовжили ведення агресивної війни у 2014-2015 роках.

Україна планує оголосити їх у розшук.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українським військовим, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".