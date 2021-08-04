Окупанти на Донбасі стріляли з гранатометів та кулеметів

Про втрати у лавах українських військових інформації немає.

Від початку доби, 4 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про втрати у лавах українських військових інформації немає.

Як сказано у вечірньому зведенні пресцентру ООС, поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Мирного російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.