Окупанти на Донбасі стріляли з гранатометів та кулеметів

Від початку доби, 4 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про втрати у лавах українських військових інформації немає.
Як сказано у вечірньому зведенні пресцентру ООС, поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Мирного російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо, минулої доби російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.