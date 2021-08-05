Уночі 5 серпня в Рівному спалили автомобіль Audi Q5, яким користується 50-річний депутат Рівненської обласної ради. Підпалене авто належить його рідній 39-річній сестрі.

Інцидент стався на вулиці Андрія Мельника близько третьої години ночі, інформує обласна поліція.

"Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат - 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради", - сказано в повідомленні.

Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.

Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.

Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.

За даними видання "Рівне вечірнє", йдеться про автомобіль, яким користується депутат Рівненської облради Руслан Потапчук. Однак сам автомобіль належить його сестрі Любові Давидюк.

Про депутата відомо, що він безпартійний, але до облради пройшов від "Блоку Петра Порошенка". Він також є директором ТОВ "Уктехноліс плюс".

Нагадаємо, в червні в Києві спалили автомобіль активістові, який бореться із незаконною забудовою.