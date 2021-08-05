Померли ще два постраждалі від вибуху шахти "Покровське" гірники

Кількість загиблих від вибуху зросла до п'яти, йде боротьба за життя ще п'ятьох людей.

У лікарні Краматорська померли ще двоє гірників, які постраждали від вибуху в шахтоуправлінні "Покровське". Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

"Вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня. У лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих", – зазначив він.

Кількість жертв вибуху, що трапився в суботу, зросла до п'яти. Учора помер третій гірник.

31 липня близько 5:00 у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м стався вибух. З травмами та опіками різного ступеня складності 10 гірників були направлені до медичних закладів Покровська та Краматорська.

Один з постраждалих помер 31 липня. Позавчора стало відомо про смерть другого постраждалого внаслідок вибуху на шахті.