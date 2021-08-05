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Померли ще два постраждалі від вибуху шахти "Покровське" гірники

Кількість загиблих від вибуху зросла до п'яти, йде боротьба за життя ще п'ятьох людей. 

Померли ще два постраждалі від вибуху шахти "Покровське" гірники
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

У лікарні Краматорська померли ще двоє гірників, які постраждали від вибуху в шахтоуправлінні "Покровське". Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

"Вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня. У лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих", – зазначив він.

Кількість жертв вибуху, що трапився в суботу, зросла до п'яти. Учора помер третій гірник

31 липня близько 5:00 у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м стався вибух. З травмами та опіками різного ступеня складності 10 гірників були направлені до медичних закладів Покровська та Краматорська.

Один з постраждалих помер 31 липня. Позавчора стало відомо про смерть другого постраждалого внаслідок вибуху на шахті.

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