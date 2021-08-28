Під час обстрілу Авдіївки поранено 8 українських військових, поліція відкрила справу (оновлено)

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України порушила кримінальне провадження за фактом обстрілу Авдіївки бойовиками збройних формувань Росії.

Про це повідомили у МВС.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

Оновлення 16:42. Кількість поранених після обстрілу Авдіївки українських вояків зросла до 8, повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли.

“Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про “... агресивні дії України” і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні”, – йдеться у повідомленні.

ТКГ і МЗС направили відповідні ноти до ОБСЄ. Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується через очікувану відмову російської сторони.

“Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту Президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими”, – додали в Українській делегації.

Нагадаємо, Національна поліція України порушила кримінальне провадження за фактом обстрілу Авдіївки бойовиками збройних формувань Росії. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли цивільної інфраструктури Авдіївки. Поранення отримав український військовий.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм.