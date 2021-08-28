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Авдіївку обстріляли за сьогодні двічі, поранено українського військового

Другий обстріл тривав станом на 10:30.

Авдіївку обстріляли за сьогодні двічі, поранено українського військового
Фото: pravda.com.ua

У суботу, 28 серпня російські окупанти двічі обстріляли Авдіївку з боку окупованого Спартака. Один український військовий отримав поранення.

Про це пише “Суспільне” з посиланням на керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша.

Станом на 10:30 тривав другий обстріл міста російськими окупантами.

За словами Барабаша, у результаті обстрілу в одному з житлових районів міста, який знаходиться у безпосередній близькості до промислової зони, відсутнє світло.

“Є інформація про потрапляння снарядів по цивільній інфраструктурі, але наразі вона ще непідтверджена. Один український військовослужбовець отримав осколкове поранення”, – повідомили виданню у пресцентрі штабу ООС.

На місце події виїхали представники української сторони Спільного центру з контролю та координації для фіксації та документування наслідків обстрілу з боку російських окупантів.

Нагадаємо, під час першого обстрілу, який розпочався о 06:15, окупанти випустили понад 20 снарядів 120-го калібру.

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