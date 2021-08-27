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​28 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України"

Цьогорічний забіг проходитиме не лише у столиці, а й інших містах України.

​28 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України"
Фото: moemisto.ua

У суботу, 28 серпня, у центрі Києва відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг із легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України". За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Забіг відбудеться з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила громадська організація "Славетні епохи України".

"Метою забігу є вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності та національної гідності країни. Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули під час захисту країни на Сході. Участь у заході – безкоштовна", - зазначили організатори.

Цьогорічний забіг проходитиме не лише у столиці, а й інших містах України.

Забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" започаткував у 2018 році Олег Дурмасенко – батько загиблого героя російсько-української війни. Перший забіг відбувся 25 серпня 2018 року в Києві. Він зібрав понад 300 учасників, серед яких - учасники бойових дій на Сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольств Великої Британії, військовий аташе посольства США. Спеціально запрошеним гостем забігу був засновник американської організації "Шануй та пам’ятай" і організатор всеамериканського забігу за загиблих воїнів Джордж Лутц.

Нагадаємо, рух на проспекті Академіка Корольова в Києві обмежили до 19 вересня через ремонтні роботи.

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