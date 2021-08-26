З початку доби на Донбасі зберігалася тиша, - штаб ООС

Від початку цієї доби, 26 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Також на Донбасі піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 6 гектарів території та передали на знищення 134 вибухонебезпечні предмети.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 25 серпня російські найманці обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе у Бахмутському районі на Донеччині.