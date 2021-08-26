Кабмін запропонував створити в Україні перелік терористичних організацій

Кабінет міністрів розробив законопроєкт щодо визнання організацій терористичними.

Відповідні зміни планується внести в закон про боротьбу з тероризмом та закон про СБУ, повідомляється на сайті Кабміну.

Зараз українське законодавство не встановлює умов для визнання організації терористичною. Також не передбачено узагальнення та оприлюднення даних про терористичні організації.

Кабінет пропонує прописати, що терористична організація - це стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб (зараз - трьох і більше). Воно визнається терористичною організацією, якщо хоч одна особа здійснює терористичну діяльність за умислом ватажків організації.

Організація буде вважатися терористичною після рішення суду про визнання її учасника винним за терористичною статтею Кримінального кодексу (№№258 - 258-5), яке набрало законної сили.

Перелік терористичних організацій буде публічним. Його розмістять на сайті СБУ.

Потрапляння в цей перелік буде підставою для конфіскації майна та активів організації.

Нагадаємо, що у 2015 році Верховна Рада вже намагалась ухвалити законопроєкт про визнання організацій терористичними, але далі першого читання він не пройшов.