МОЗ змінило модель вступу в інтернатуру

Міністерство охорони здоров'я вирішило з 2022 року запровадити рейтингову модель вступу в інтернатуру.

Про це йдеться в новому положенні про інтернатуру, яке набуває чинності з 1 січня.

Однією з основних змін, які чекатимуть на випускників закладів вищої освіти, буде конкурс за рейтингом. Він враховуватиме середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту.

Також запроваджується електронна система відповідного рейтингового розподілу. Вона дозволятиме випускникам вишів самостійно обирати бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти для підготовки в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети серед них.

МОЗ разом з Національною служби здоров'я України та закладами освіти щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік. Майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також буде формувати МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб галузі.

"Ми запроваджуємо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, аби Україна у разі настання кризи знов не опинилась без фахівців потрібних професій. З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Так само ми будемо затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів", - прокоментував наказ міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Інтернатура, або первинна спеціалізація, - це форма післядипломної підготовки випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями. Проходження інтернатури є обов'язковим для працевлаштування лікарем.