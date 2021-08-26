На Одещині податкова міліція вилучила алкоголь на 14 млн грн

Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області викрили службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків. Вилучено алкогольні та слабоалкогольні напої в загальному обсязі понад 195 тисяч літрів на суму близько 14 млн грн.

Також за результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено чорнову документацію щодо реалізації алкогольних напоїв за готівку, інформує пресслужба ДФС.

"Посадові особи підприємства здійснювали реалізацію лікеро-горілчаних виробів документально за заниженими цінами на 40%, ніж фактично реалізовувались. Фінансово-господарська діяльність даного підприємства здійснювалася поза правовим полем та спрямована на отримання податкової вигоди і ухилення від оподаткування", - сказано в повідомленні.

Слідство триває.

Раніше ДФС вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн гривень.