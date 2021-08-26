Оккупация РФ подрастающего поколения в ОРДЛО. Часть 2. Спорт

Еще в 2017 году, при осуществлении мониторинга политических и социальных процессов в ОРДЛО «Восточная правозащитная группа» заметила, что НВФ «ЛНР» и «ДНР», очень сильно активизировали спортивное направление. Были созданы т.н. федерации НВФ «ЛНР» и «ДНР» во всех видах спорта. НВФ «ЛНР» и «ДНР» стали проводить огромное количество спортивных мероприятий практически во всех видах спорта. Перед началом соревнований всегда включается т.н. гимн НВФ «ЛНР» и «ДНР». Огромное количество подростков, которые не помнят события 2014 года (они просто тогда были маленькие по возрасту) выходят на ринг, татами, футбольное поле и в спортивных состязаниях отстаивают этот т.н. гимн и флаг НВФ «ЛНР» и «ДНР».

Программы по интеграции молодежи ОРДЛО в РФ для Кремля являются одними из главных задач на оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей. Интеграция – это процесс, сближения двух субъектов в сторону взаимного сотрудничества. Но в данном случае, речь идет не об интеграции, а в проведении политики поглощения РФ сознания и разума подрастающего поколения в ОРДЛО.

НВФ «ЛНР» и «ДНР» сформировали т.н. республиканские команды для участия в международных соревнованиях, но международное направление соревнований для спортсменов из ОРДЛО ограничено, их активно приглашают спортивные федерации РФ, а также оккупированные РФ части территории Грузии – «Абхазия» и «Южная Осетия». Для НВФ «ЛНР» и «ДНР» очень важно привить подрастающему поколению ОРДЛО принцип состязательности на спортивных соревнованиях в РФ или «Абхазии» не важно. Для оккупантов лавный принцип – это, чтобы мальчик, парень или девочка, девушка были настроены защищать атрибуты НВФ «ЛНР» и «ДНР» на спортивных площадках.

Фото: Восточная правозащитная группа

После участия в соревнованиях на территории РФ идет уже работа в СМИ. Т.н. принцип «мягкой силы» по продвижению принципов «Русского мира». СМИ НВФ «ЛНР» и «ДНР» тиражирую, и распространяют информацию о победах «республиканских спортсменов» на якобы международных соревнованиях и являются своеобразной агитацией для других подростков. Спортсмены из ОРДЛО еду на соревнования в РФ в спортивных костюмах с атрибутикой НВФ «ЛНР» и «ДНР», если занимают призовое место на соревнованиях то на пьедестал становятся под гимн НВФ «ЛНР» и «ДНР», со временем у этих ребят формируется мышление и привязанность к этой атрибутике НВФ, они начинают воспринимать ее, как что-то неприкосновенное.

Главная цель РФ и НВФ «ЛНР» и «ДНР» это продвигать спортсменов из ОРДЛО на международных соревнованиях и таким образом продвигать НВФ «ЛНР» и «ДНР». В 2019 году, в г. Тверь проводился чемпионат мира XXV чемпионат мира по боевому самбо. Вместе со сборной Украины, на данный чемпионат была также заявлена т.н. сборная НВФ «ДНР». Тогда это заметили и Украинские СМИ подняли скандал в СМИ, но глобально это не на что не повлияло. По факту, на международных соревнованиях в РФ встретились спортсмены из Украины и спортсмены из оккупированной РФ части Украины, Донецкой области. Данная ситуация фактически показала, что Украинцы которые приехали на международные соревнования, могли выйти друг против друга. В политическом плане РФ продвигает именно такой тезис, отрицая свою военную агрессию против Украины, настаивает, что в Украине идет, якобы гражданская война.

Если резюмировать, то подрастающее поколение в ОРДЛО является главным приоритетом для РФ. Тех ребят, которых не удалось зомбировать «Русским миром» в т.н. «военно-патриотических» клубах и военных училищах НВФ «ЛНР» и «ДНР», зомбируют через спорт и участия в спортивных соревнованиях.