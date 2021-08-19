Предъюбилейное

Вот сравнивая с длительностью человеческой жизни и следует оценивать уже далеко не детско-юношеский, хоть ещё и не вполне зрелый, возраст 30 лет.

Мысленно прогуливаясь по кладбищу стран Центральной Европы и рассматривая надгробные таблички (Австро-Венгрия 1867–1918, Чехословакия 1918–1993, Югославия 1918–2003), начинаешь замечать, сколь похожа продолжительность жизни государства на продолжительность жизни человека (даже суперпупермегамонстр, наводивший ужас на всех вокруг и для которого та самая Центральная Европа была мелкой малявкой, протянул — с 1922-го по 1991-й — не более обычного «стандарта» по вполне человеческим меркам).

Фото: EPA/UPG

Наша будущая именинница живёт — у края суши — не без проблем:

- она с каждым годом всё меньше здорова (ну этим сейчас никого не удивишь),

- относительно образована (тут смотря с кем сравнивать),

- весьма и весьма бедна (однако при этом не по годам склонна к коррупции),

- красавица, но не замужем (и похоже — без шансов, хотя и активно «набивается»),

- разрывается на части заклятыми друзьями (владеть и командовать готовы, но в жёны не берут) и закадычным врагом (кусается, причём так, что откусывает, но при этом не прочь вступать в коммерческие — и иные — отношения, улыбаясь и пришёптывая разные слова — как дружеские, так и всякие),

- к конфликтам не склонна, но они сами склонны к ней, а она если уж влезет в заваруху, то всерьёз и надолго, а вылезти не может,

- всё чаще говорит не на том языке, на котором думает, жутко морально страдая от запоздалой самоидентификации, которой то ли нет, то ли есть, но разная,

- время от времени забывает, куда шла, и движется в обратную сторону, но потом всегда обязательно вспоминает и иногда снова разворачивается (целеустремлённо, но над целями ещё думая) — то есть с проблемами, конечно, уже не детскими (порой, потупив глаза, даже «выходит на паперть», однако же при этом гордо намекает, что может перейти и на повышенный голос или даже вообще подружиться с китайцем, если другие не помогут),

- ну и, конечно, доверчива, доверчива, доверчива, хотя ей самой верят всё меньше.

Любит выйти на площадь (айда на майдан), но портреты регулярно меняет: на них то Бывший Большевик, то Босс-Благодетель, то Блаженный Банкир, то Бандит-Беспредельщик, то Большой Бизнесмен, то Балагур-Бузотёр.

Всегда любила разнообразное стерео, но вдруг неожиданно перешла на моно, чем потрясла многих, а себя в первую очередь.

Несмотря на возраст — кому ненька, кому нянька (но не коммуняка).

На предстоящий праздник денег не жалеет: да и как можно жалеть то, чего нет…

Безо всяких «либо/либо» — любимая.

С грядущим юбилеем, родная!

Даст Бог — будут ещё.