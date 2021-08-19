Предъюбилейное

Наша будущая именинница живёт — у края суши — не без проблем:
- она с каждым годом всё меньше здорова (ну этим сейчас никого не удивишь),
- относительно образована (тут смотря с кем сравнивать),
- весьма и весьма бедна (однако при этом не по годам склонна к коррупции),
- красавица, но не замужем (и похоже — без шансов, хотя и активно «набивается»),
- разрывается на части заклятыми друзьями (владеть и командовать готовы, но в жёны не берут) и закадычным врагом (кусается, причём так, что откусывает, но при этом не прочь вступать в коммерческие — и иные — отношения, улыбаясь и пришёптывая разные слова — как дружеские, так и всякие),
- к конфликтам не склонна, но они сами склонны к ней, а она если уж влезет в заваруху, то всерьёз и надолго, а вылезти не может,
- всё чаще говорит не на том языке, на котором думает, жутко морально страдая от запоздалой самоидентификации, которой то ли нет, то ли есть, но разная,
- время от времени забывает, куда шла, и движется в обратную сторону, но потом всегда обязательно вспоминает и иногда снова разворачивается (целеустремлённо, но над целями ещё думая) — то есть с проблемами, конечно, уже не детскими (порой, потупив глаза, даже «выходит на паперть», однако же при этом гордо намекает, что может перейти и на повышенный голос или даже вообще подружиться с китайцем, если другие не помогут),
- ну и, конечно, доверчива, доверчива, доверчива, хотя ей самой верят всё меньше.
Любит выйти на площадь (айда на майдан), но портреты регулярно меняет: на них то Бывший Большевик, то Босс-Благодетель, то Блаженный Банкир, то Бандит-Беспредельщик, то Большой Бизнесмен, то Балагур-Бузотёр.
Всегда любила разнообразное стерео, но вдруг неожиданно перешла на моно, чем потрясла многих, а себя в первую очередь.
Несмотря на возраст — кому ненька, кому нянька (но не коммуняка).
На предстоящий праздник денег не жалеет: да и как можно жалеть то, чего нет…
Безо всяких «либо/либо» — любимая.
С грядущим юбилеем, родная!
Даст Бог — будут ещё.