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Оккупация РФ подрастающего поколения в ОРДЛО. Часть 1. Милитаризация

Еще начиная с 2016 года, Кремль поставил задачу НВФ «ЛНР» и «ДНР» о необходимости проведения идеологической работы с молодежью и подрастающим поколением на оккупированных РФ территориях Луганской и Донецкой областей. Другими словами, по задумкам Кремля, молодежь ОРДЛО должна любить РФ, ненавидеть Украину, жить принципами «Русского мира», ненавидеть демократию, в любой момент взять в руки оружие и воевать за РФ.

Фото: Восточная правозащитная группа

Для реализации этой задачи из Кремля в ОРДЛО прибыли кураторы по лини администрации президента РФ (управление по приграничному сотрудничеству). Именно тогда были озвучены намерения о том, что Украинский язык должен быть запрещен, все образовательные учреждения ОРДЛО должны перейти на стандарты РФ, а потом на учебные программы РФ. А в 2017 году в ОРДЛО начинает работать организация «Русский центр» при финансовой поддержке фонда «Русский мир» (данный фонд создан Указом президента РФ В. Путина в 2007 году). Такие «Русские центры» до победы «Революции достоинства» 2014 года осуществляли свою работу в 13 областных центрах Украины. Они продвигали принципы «Русского мира» через технологию «Мягкой Силы». Но сейчас на территории ОРДЛО, «Русские центры» продвигают принципы «Русского мира», через технологию агрессивного влияния, а не «Мягкой Силы».

Образовательная технология милитаризации

До 2025 года все школы ОРДЛО должны быть перепрофилированы в кадетские корпуса с углубленным изучением – истории России, истории Родного Края (история НВФ «ЛНР» и «ДНР») слова божьего, допризывной подготовки юношей и девушек. На сегодняшний день в ОРДЛО уже действуют такие учебные заведения:

Оккупированная РФ часть Донецкой области

Республиканское общеобразовательное учреждение «Школа № 4 – Кадетский корпус»; Донецкий военный лицей им. Г.Т. Берегового; Донецкая специализированная школа интернат №19, №22(созданы кадетские классы), Донецкая общеобразовательная школа-интернат I-III ступеней №1 для детей-сирот (созданы кадетские классы).

Оккупированная РФ часть Луганской области

Луганский кадетский корпус им. маршала Алексадра Ефимова; Алчевский казачий кадетский корпус им. Матвея Платова; Ясеновская гимназия №2 им. Д.В. Лазутина – действует два кадетсеких класса; Свердловская школа им. Станислава Синелькина – действует четыре кадетских класса. Всего на территории ОРДЛО действует более 70 кадетских классов в структурах общеобразовательных школ ОРДЛО. Я указал для примера, лишь некоторые школы. Именно в таком формате РФ планирует перепрофилировать все школы ОРДЛО.

Неформальная милитаризация детей в ОРДЛО

Для тех детей, кто не учится в кадетских классах, и не носит военную форму на уроки математики и химии, были созданы кружки военно-патриотического воспитания. Другими словами, это неформальные уроки милитаризации для детей, где они изучают военное дело, рукопашный бой, историю России. Таких кружков на территории ОРДЛО действуют десятки, и все получают финансирование от разных структур РФ и неправительственных организаций РФ. Изучив программу «Военно-патриотического Клуба» НВФ «ЛНР» «ВОИН», я узнал, что курсанты этого клуба осваивают практически всё: от рукопашного боя до метания ножей. Обязательны к изучению строевая подготовка, медицина и морально-этические нормы военных. Также курсантов знакомят с вооружением, рассматривая тактико-технические характеристики различных видов оружия. Многие знания применяются на практике в имитируемых военных ситуациях: к примеру, курсанты играют в «тропу разведчика»: одна команда якобы ставит растяжки, а следующая идёт и снимает их.

По подсчетам аналитической службы «Восточной правозащитной группы», за все время военного конфликта через подобные «патриотические клубы» прошли 8437 детей. Все т.н. курсанты этих клубов вносятся в закрытые списки спецслужб РФ, с целью дальнейшего использования этих детей в целях РФ. На территории ОРДЛО действуют такие «ВПК»: «Амазаонки», «Алексеевцы», «Оплот», «Амазонки», «Какскад», «Юность», «Доблесть», «Пересвет», «Ратник», «Воин», «Юнармия», «Северный Ветер» и т.д.

«Уроки Мужества» от НВФ «ЛНР» и «ДНР»

Другая технология, детской милитаризации в ОРДЛО для тех, кто не попал в первые две. Т.е. для детей, которые учатся в обычных классах и не посещают «военно-патриотические клубы» НВФ «ЛНР» и «ДНР». Для таких детей оккупационные администрации РФ в ОРДЛО придумало т.н. уроки мужества. Один раз в неделю, силовые органы НВФ «ЛНР» и «ДНР» по очереди провдят уроки мужества, на которых рассказывают ученикам школ о «подвигах» лидеров НВФ «ЛНР» и «ДНР», объясняют, как необходимо пользоваться оружием и т.д. Как правило, «уроки мужества» проводят один раз в неделю представители НВФ «ЛНР» и «ДНР» т.н. «Народной милиции», т.н. «Генпрокуратуры», т.н. «МГБ». Тех учеников которые проявляют активность на данных «уроках», потом перенаправляют в «военные патриотические клубы».

Фото: Восточная правозащитная группа

Скрыться от милитаризации и военной идеологии НВФ «ЛНР» и «ДНР» подрастающему поколению в ОРДЛО крайне сложно. Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, системно и дисциплинировано проводят мероприятия направленные на милитаризацию детей, НВФ «ЛНР» и «ДНР» могут не выплачивать зарплату людям на шахтах или заводах, но не проведение запланированных мероприятий по милитаризации детей в ОРДЛО, для оккупантов является красной линией, через которую переступать нельзя. Мы пытались выяснить, зачем РФ проводит такую тотальную милитаризацию. Инормационно-аналитической службе «Восточной правозащитной группы» удалось выяснить, что как-то в Перевальский район (оккупированная часть Луганской области) приехал куратор из РФ, учителя одной из Перевальских школ, задали ему такой же вопрос. Куратор ответил: «Во время войны, стреляет не оружие, на курок нажимает не человек, а идеология в его голове. Полномасштабная война еще впереди РФ нужны верные солдаты для защиты русских людей».

Милитаризация детей – это одна из технологий борьбы РФ за разум и сердце молодежи на оккупированных ею частях территорий Луганской и Донецкой областей. Про остальные технологии, я напишу в следующих публикациях в блоге.

P.S. Мое личное мнение в том, что за Украину никто не заступится, РФ не скрывает своих имперских амбиций и в открытую демонстрирует, как она учит подрастающее поколение в ОРДЛО ненавидеть Украину. Они в открытую говорят, что впереди война, что им нужны солдаты т.н. «Русского мира». Мы как государство и нация должны действовать и противодействовать РФ, чтобы не дать агрессору воплотить свои планы.

Павел Лисянский Павел Лисянский , правозащитник, адвокат, основатель "Восточной правозащитной группы"
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