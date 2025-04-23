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ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру

США "де-факто" визнають окупацію чотирьох регіонів, а Криму - "де-юре".

ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання Axios оприлюднило деталі документа, який українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі і який, як стверджується, є "остаточною пропозицією" з боку президента Дональда Трампа, незгода з якою означатиме вихід Сполучених Штатів з процесу урегулювання російсько-української війни.

Журналісти зазначають, що українська сторона вважає план Трампа "надзвичайно упередженим на користь Росії", оскільки він містить чітко окреслені вигоди для Кремля, натомість переваги для України описані поверхнево та загально. 

Відповідно до документа, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США). Росія поверне окуповані території Харківщини, буде гарантовано вільне судноплавство Дніпром у місці, де лінія розмежування пролягає річкою. Також передбачається надання нашій державі "компенсацій та допомоги у відбудові".

Запорізька атомна електростанція перебуватиме під управлінням США на території, яка формально буде визнана українською, проте постачатиме енергію як в Україну, так і в Росію

Свою відповідь щодо цього плану Україна, якщо вірити Axios, повинна дати вже у середу на зустрічі в Лондоні. 

  • Учора президент України сказав, що США офіційно не передавали таких пропозицій, але сигнали, озвучені в медіа, справді звучали. Він підкреслив, що Україна ніколи не визнає будь-якої своєї території російською. 
  • Днями газета Wall Street Journal повідомила, що США передали Україні ідеї закінчення війни, одна з яких включає визнання Штатами Криму територією Росії. Але посадовець, який спілкувався з газетою, сказав, що це лише тема для обговорення, і Україна не має зобов'язань згоджуватися. 

  • Після цього New York Post на основі спілкування з американським високопосадовцем повідомили, що план американського президента Дональда Трампа стосовно закінчення війни в Україні допускає розміщення європейських сил в якості гарантій безпеки. Також може бути окрема миротворча сила, що складатиметься з українців, росіян і представників третьої країни поза НАТО. 

    У пресі також писали про те, що Штати пропонують визнати ЗАЕС і територію довкола неї нейтральною територією, контроль над якою можуть здійснювати США. 

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