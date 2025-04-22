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Окупанти атакували 13 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 193 обстріли області.

Окупанти атакували 13 громад Сумщини
Архівне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Станом на 21:00 22 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 193 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 457 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській, Есманьській, Юнаківській, Шалигинській громадам росіяни били артилерією, мінометами та дронами.

Support LB.ua

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами, КАБами артилерією та мінометами.

По Миропільській громаді загарбники вдарили дронами, РСЗВ, КАБами та артилерією.

Глухівську громаду російські військові атакували мінометами, а Середино-Будську - артилерією та дронами.

Також дронами окупанти вдарили по Хутір-Михайлівській, Новослобідській, Путивльській та Зноб-Новгородській громадам, а по Хотінській - дронами та РСЗВ.

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