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Ворог атакував Запоріжжя. Є поранені і загибла (оновлено)

Кількість потерпілих зросла до 16, одна жінка загинула. 

Ворог атакував Запоріжжя. Є поранені і загибла (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 22 квітня, росіяни поцілили по житловому будинку та об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За оновленими даними від ОВА, ворог вдарив двома КАБами. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і житловий квартал. Одна жінка убита, поранені, за інформацією на 13:20, 15 людей. Двоє людей – у важкому стані. Дев'ятьох потерпілих довелось госпіталізувати. 

Серед поранених – 14-річний хлопчик та хлопчик чотирьох років. 

Загиблій жінці – 69 років, уточнила місцева влада. 

"Внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі. З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуюють людей. На місці працюють психологи ДСНС: надають допомогу громадянам", – повідомили в ДСНС.

наслідки атаки по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА
наслідки атаки по Запоріжжю

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки

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