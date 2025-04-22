Сьогодні, 22 квітня, росіяни поцілили по житловому будинку та об'єкту інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За оновленими даними від ОВА, ворог вдарив двома КАБами. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і житловий квартал. Одна жінка убита, поранені, за інформацією на 13:20, 15 людей. Двоє людей – у важкому стані. Дев'ятьох потерпілих довелось госпіталізувати.

Серед поранених – 14-річний хлопчик та хлопчик чотирьох років.

Загиблій жінці – 69 років, уточнила місцева влада.

"Внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі. З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуюють людей. На місці працюють психологи ДСНС: надають допомогу громадянам", – повідомили в ДСНС.

Фото: Запорізька ОВА наслідки атаки по Запоріжжю