​Taurus для України
​Taurus для України
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали масованого дронового удару по Дергачівській громаді

Зайнялися пожежі, але ніхто не постраждав. 

Росіяни завдали масованого дронового удару по Дергачівській громаді
Наслідки російського удару
Фото: Дергачівська МВА

Сьогодні після опівдня Дергачівська громада на Харківщині опинилася під масованою атакою ворожих "шахедів".

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. 

О 12:55 один з російських безпілотників поцілив у приватний нежитловий будинок у густонаселеному районі Дергачів, частково зруйнувавши його. На місці події виникла незначна пожежа, яку загасили місцеві мешканці разом з працівниками Дергачівського гуманітарного центру.

Наслідки російського удару
Фото: Дергачівська МВА
Наслідки російського удару

Близько 13:20 ще один "шахед" розірвався на відкритому просторі у Руській Лозовій. Сталося загоряння сухостою, яке локалізували вогнеборці ДСНС.

Близько 13:30 уламки "шахеду", що впав на території сусідньої Малоданилівської громади, пошкодили ще один приватний будинок у Дергачах. Майже одночасно з цим падіння та детонація іншого безпілотника спричинили загоряння сухостою та масштабну пожежу на межі Дергачівської і Малоданилівської громад, над ліквідацією якої досі працюють рятувальники.

Минулося без постраждалих. 

Задоренко нагадав, що не можна чіпати уламки ворожих дронів, бо для посилення ефекту ураження росіяни можуть обробляти безпілотники отруйними хімічними речовинами, які після контакту з тілом викликають запаморочення, сильний біль та інші негативні для здоров’я наслідки. За його словами,такі випадки були зафіксовані неодноразово.

Наслідки російського удару
Фото: Дергачівська МВА
Наслідки російського удару

  • Сьогодні також росіяни атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів, є поранені. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies