Росіяни завдали масованого дронового удару по Дергачівській громаді

Сьогодні після опівдня Дергачівська громада на Харківщині опинилася під масованою атакою ворожих "шахедів".

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

О 12:55 один з російських безпілотників поцілив у приватний нежитловий будинок у густонаселеному районі Дергачів, частково зруйнувавши його. На місці події виникла незначна пожежа, яку загасили місцеві мешканці разом з працівниками Дергачівського гуманітарного центру.

Фото: Дергачівська МВА Наслідки російського удару

Близько 13:20 ще один "шахед" розірвався на відкритому просторі у Руській Лозовій. Сталося загоряння сухостою, яке локалізували вогнеборці ДСНС.

Близько 13:30 уламки "шахеду", що впав на території сусідньої Малоданилівської громади, пошкодили ще один приватний будинок у Дергачах. Майже одночасно з цим падіння та детонація іншого безпілотника спричинили загоряння сухостою та масштабну пожежу на межі Дергачівської і Малоданилівської громад, над ліквідацією якої досі працюють рятувальники.

Минулося без постраждалих.

Задоренко нагадав, що не можна чіпати уламки ворожих дронів, бо для посилення ефекту ураження росіяни можуть обробляти безпілотники отруйними хімічними речовинами, які після контакту з тілом викликають запаморочення, сильний біль та інші негативні для здоров’я наслідки. За його словами,такі випадки були зафіксовані неодноразово.

Фото: Дергачівська МВА Наслідки російського удару