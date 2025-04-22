Глава МЗС Франції заявив, що великоднє “перемир'я” було “маркетинговим ходом” Путіна

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що великоднє “перемир'я” було “маркетинговим ходом” очільника Кремля Путіна, передає DW.

“Перемир'я на Великдень, оголошене дещо несподівано, було маркетинговим ходом, спокусливою операцією, спрямованою на те, щоб не дати президенту Трампу виявити нетерпіння та гнів”, – сказав Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу France Info.

Він зазначив, що кількість обстрілів ракетами та дронами справді тимчасово знизилася, і нагадав про пропозицію Володимира Зеленського продовжити припинення вогню на 30 днів.

Нові атаки після перемир'я ставлять під сумнів надії влади США на довгострокове припинення вогню між Росією та Україною, зазначив Барро.