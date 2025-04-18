Громада Києва передала 1100 дронів різних типів 27 бригаді Нацгвардії

Від початку року місто виділило з бюджету 27 бригаді 30 млн грн на придбання необхідного оснащення.

Столична громада передала чергову велику партію дронів 27 бригаді НГУ. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Від громади столиці бійцям на фронт вирушила чергова партія вкрай необхідної допомоги. 27-й окремій Печерській бригаді Нацгвардії України передав 1100 мультироторних систем. Це FPV-дрони різних типів — і нічні, і 8 та 10 дюймів», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року місто виділило з бюджету 27 бригаді 30 млн грн на придбання необхідного оснащення.

«Громада Києва продовжує підтримувати наших захисників!» - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року з бюджету столиці виділено вже понад 5,5 млрд грн на допомогу військовим. Минулого року Київ спрямував на підтримку захисників 10 млрд грн.