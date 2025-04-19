Сибіга: Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Путін – на 30 годин

Міністр сказав, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву російського диктатора Владіміра Путіна про "великоднє перемир'я", яке має тривати із вечора 19 квітня і до 21 квітня.

"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів", – написав глава української дипломатії у соцмережі Х.

Він нагадав, що Росія відмовила, і російська відмова США триває вже 39 днів. Натомість московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, мирного населення та цивільної інфраструктури по всій країні.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо довгу історію, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна довіряти, і ми будемо дивитися на дії, а не на слова", – написав міністр.

Також Сибіга зазначив, що Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню, яка розглядається з березня.

"Ми хочемо, щоб російські сили фактично припинили вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародну спільноту бути пильними. Тільки дії, а не слова відкривають правду: ця війна почалася і триває тільки через Росію", – резюмував глава МЗС.

Як писали російські ЗМІ, Путін заявив, що РФ зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня за московським часом (збігається з київським) до 00:00 21 квітня. Він начебто сказав, що надіється, що "українська сторона наслідуватиме приклад".

Пізніше російське Міноборони заявило, що віддано вказівки всім командувачам угруповань про припинення вогню з 18:00 мск 19 квітня до 00:00 мск 21 квітня.

Спроби встановити перемир'я

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. За результатами розмови Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених.

Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації. Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.

За час дії режиму тиші по енергетиці Росія не припиняла ударів. Україна передала докази цього Штатам.