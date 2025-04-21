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Зеленський: Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть перемовини

Президент України провів телефонну розмову  із  Прем'єром Британії.

Зеленський: Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть перемовини
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

Про це глава держави повідомив у соцмережах. 

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру",  — наголошує Володимир Зеленський. 

Президент висловив вдячність партнерам, які допомагають і наголосив, що першим кроком до миру має бути безумовне припинення вогню. "Цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни". 

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
  • Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.
  • "Коаліція охочих"  — об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Вона вперше зібралася у Парижі наприкінці березня, долучилися лідери близько 30 держав, до речі, не лише європейських.
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