"Суспільне" та "Польське радіо" домовилися про співпрацю і уклали угоду на 5 років

Вони будуть регулярно обмінюватимуться контентом, який є важливим для слухачів в Україні та Польщі.

Українське "Суспільне Мовлення" та "Польське радіо" уклали угоду про співпрацю на п'ять років. Вони будуть регулярно обмінюватимуться контентом, який є важливим для слухачів в Україні та Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші суспільні радіостанції є гарантом достовірності інформації та журналістського професіоналізму. Угода Польського радіо з українським суспільним мовником є переконливим свідченням обопільного бажання співпрацювати й пізнавати одне одного", - заявила директорка "Польського радіо" для закордону Наталія Брижко-Запур.

За інформацією "Суспільного", польські партнери надаватимуть Українському Радіо подкасти українською мовою, виготовлені програмою "Польське радіо для України", їх розмістять на сайті Українського Радіо. Це, зокрема, програми "Я у Польщі", "Енергетична трансформація" та "Польсько-український розмовник".

Водночас програми Українського Радіо (попередньо погоджені - "Підтекст", "Твоє право" та "Музичні історії") будуть транслюватись в ефірі "Польського радіо для України" у Польщі.

Що таке Суспільне?

Це незалежна медіакомпанія в Україні, що фінансується коштом податків українських громадян. Створена у 2017 році шляхом реформування державного мовлення в Україні. Декларує, що працює згідно з журналістськими стандартами і створює контент для мільйонів людей, різних за віком, добробутом, географією і звичками споживання.

Об'єднує:

телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів;

радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка;

у диджиталі – сайт Suspilne.media та мережа національних і місцевих цифрових платформ, платформа Суспільне Медіатека.

Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки. Нещодавно головою правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Суспільне мовлення) на наступні чотири роки обрали Миколу Чернотицького.