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ЗСУ уразили пускову установку російського ЗРК "БУК"

Українські бійці вдарили по пуско-заряджальній та пусковій установках.

ЗСУ уразили пускову установку російського ЗРК "БУК"
Фото: скріншот

На одному із ключових напрямків фронту Сили оборони виявили і знищили російські пуско-заряджальну та пускову установки ЗРК "Бук-М2". 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"На одному із ключових напрямків артрозвідники бригади "Чорний ліс" виявили пуско-заряджальну та пускову установки ворожого багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М2", — ідеться у повідомленні.

Визначивши цілі, артрозвідники передали координати суміжним підрозділам, які своїм майстерним влучанням уразили ворожу техніку.

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