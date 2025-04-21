На Харківщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу

У Балаклійському лісництві вже другу добу триває ліквідація масштабної пожежі, яка виникла на площі понад 350 га.

Про це повідомляють у ДСНС України.

"Горіли хвойна підстилка та очерет на площі понад 350 га. Наразі триває осередкове горіння на площі 5 га. На місці працюють рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд та працівники лісгоспу", ідеться у повідомленні.

Крім того, на місці пожежі працюють піротехнічні розрахунки ДСНС, які розміновують територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.