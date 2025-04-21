Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу

На місці пожежі працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

На Харківщині другу добу гасять масштабну лісову пожежу
Фото: ДСНС України

У Балаклійському лісництві вже другу добу триває ліквідація масштабної пожежі, яка виникла на площі понад 350 га. 

Про це повідомляють у ДСНС України.

"Горіли хвойна підстилка та очерет на площі понад 350 га. Наразі триває осередкове горіння на площі 5 га. На місці працюють рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд та працівники лісгоспу", ідеться у повідомленні. 

Крім того, на місці пожежі працюють піротехнічні розрахунки ДСНС, які розміновують територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

  • 19 квітня неподалік м. Балаклія Ізюмського району у лісництві виникла пожежа хвойної підстилки та очерету.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies