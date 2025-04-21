Помер народний депутат Володимир Мороз з групи "Відновлення України"

На 58-му році життя помер народний депутат групи "Відновлення України", голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза… Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким!", - йдеться в повідомленні.
- Мороз народився у 1967 році у місті Курахове Донецької області. Працював на Курахівській ГРЕС, був заступником міського голови Курахового, а потім головою - Мар'їнської районної державної адміністрації.
- У 2019 році Мороз був обраний в Верховну Раду IX скликання від партії "Опозиційні платформа – За життя", був членом цієї політсили, а після її заборони у 2022 році увійшов до складу парламентської групи "Відновлення України".