Помер народний депутат Володимир Мороз з групи "Відновлення України"

У 2019 році він був обраний від партії "Опозиційні платформа – За життя", а в 2022 році увійшов до складу парламентської групи "Відновлення України".

На 58-му році життя помер народний депутат групи "Відновлення України", голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза… Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким!", - йдеться в повідомленні.