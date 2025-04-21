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Помер народний депутат Володимир Мороз з групи "Відновлення України"

У 2019 році він був обраний від партії "Опозиційні платформа – За життя", а в 2022 році увійшов до складу парламентської групи "Відновлення України".

Помер народний депутат Володимир Мороз з групи "Відновлення України"
Володимир Мороз
Фото: Верховна Рада

На 58-му році життя помер народний депутат групи "Відновлення України", голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза… Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким!", - йдеться в повідомленні.

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