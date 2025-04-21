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Наркозалежна жінка допомагала росіянам готувати удари по аеродромах та складах ЗСУ на Хмельниччині

За гроші окупантів вона орендувала квартиру біля огістичного центру ЗСУ і вела спостереження. 

Наркозалежна жінка допомагала росіянам готувати удари по аеродромах та складах ЗСУ на Хмельниччині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки (ГРУ) на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак Росії по Силах оборони на заході країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції ЗСУ. Аби скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала "легкі" гроші в Telegram.

Також серед завдань агентки також було здійснення розвідки біля військового аеродрому. 

За гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі жінка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Одночасно вона використовувала "спостережний пункт" для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази.

Ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині "в обхід" ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Співробітники СБУ затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У неї вилучили мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою РФ. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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