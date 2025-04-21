Речник ВМС: після закінчення "перемир'я" Росія відновила обстріли з Чорного моря

Росія відновила атаки з Чорного моря і тримає там один підводний човен. Загальний залп може становити шість крилатих ракет – це більше, ніж раніше, повідомив у ефірі Суспільного речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Під час Великоднього "перемир'я" змін у Чорному морі не було. Загалом в Азово-Чорноморському регіоні після закінчення так званого перемир'я ворог знову почав обстрілювати українців.

"Летіло з того напрямку фактично все, що могло. Тому сказати, що було тихо, я точно не можу. Побачили навіть старих друзів, який давно не бачили. Думаю, згодом будуть подробиці. Але ворог вів активну діяльність з Криму в першу чергу і з повітряного простору також", – сказав речник.

Протягом Великодньої доби російська армія відкривала вогонь 2935 разів, попри власні обіцянки не стріляти. Найбільше ударів та штурмових дій припали на Покровський напрямок.

Напередодні Великодня російський керманич Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.