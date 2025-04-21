Речник ВМС: після закінчення "перемир'я" Росія відновила обстріли з Чорного моря

Росія відновила атаки з Чорного моря і тримає там один підводний човен. Загальний залп може становити шість крилатих ракет – це більше, ніж раніше, повідомив у ефірі Суспільного речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Під час Великоднього "перемир'я" змін у Чорному морі не було. Загалом в Азово-Чорноморському регіоні після закінчення так званого перемир'я ворог знову почав обстрілювати українців.
"Летіло з того напрямку фактично все, що могло. Тому сказати, що було тихо, я точно не можу. Побачили навіть старих друзів, який давно не бачили. Думаю, згодом будуть подробиці. Але ворог вів активну діяльність з Криму в першу чергу і з повітряного простору також", – сказав речник.
- Протягом Великодньої доби російська армія відкривала вогонь 2935 разів, попри власні обіцянки не стріляти. Найбільше ударів та штурмових дій припали на Покровський напрямок.
- Напередодні Великодня російський керманич Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
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Згодом він сказав, що якщо Росія справді припинить вогонь, то Україна готова робити це у відповідь, і готова продовжувати це. Але на кожен російський обстріл вона відповідатиме.