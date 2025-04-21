Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
"Щастя моє, як ми тебе ждали!"
"Щастя моє, як ми тебе ждали!"
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
ГоловнаСуспільствоВійна

У Черкаській області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури

Минулося без потерпілих, за даними ОВА. 

У Черкаській області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури
Рештки іранського БПЛА Shahed-136 (ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

У Черкаській області внаслідок нічної дронової атаки Росії пошшкоджено об'єкт інфраструктури. За даними голови ОВА Ігоря Табурця, минулося без поранених. 

Звернень від населення з приводу пошкодження майна немає. Загалом над областю збили вісім дронів. 

"У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури", – повідомив керівник ОВА. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies