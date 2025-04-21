У Черкаській області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури

У Черкаській області внаслідок нічної дронової атаки Росії пошшкоджено об'єкт інфраструктури. За даними голови ОВА Ігоря Табурця, минулося без поранених.
Звернень від населення з приводу пошкодження майна немає. Загалом над областю збили вісім дронів.
"У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури", – повідомив керівник ОВА.
- У ніч на 21 квітня Росія застосувала проти України три ракети і 96 дронів. ППО збила 42 дрони, ще 47 – локаційно знешкодила. Херсонська і Миколаївська область постраждали від ракет, Черкаська, Дніпропетровська та Київська – від БпЛА.