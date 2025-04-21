У Черкаській області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури

Минулося без потерпілих, за даними ОВА.

У Черкаській області внаслідок нічної дронової атаки Росії пошшкоджено об'єкт інфраструктури. За даними голови ОВА Ігоря Табурця, минулося без поранених.

Звернень від населення з приводу пошкодження майна немає. Загалом над областю збили вісім дронів.

"У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури", – повідомив керівник ОВА.