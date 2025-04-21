Великоднє "припинення вогню:" Росія провела 2935 обстрілів і йшла в штурм 96 разів

Протягом Великодньої доби російська армія відкривала вогонь 2935 разів, попри власні обіцянки не стріляти. Найбільше ударів та штурмових дій припали на Покровський напрямок, повідомив президент Володимир Зеленський.

На Курську область обіцянка повної тиші теж не поширилася. На всіх напрямках відбулося 96 російських штурмових дій.

"Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – сказав президент у повідомленні від 00:55.

Протягом ночі російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. Повітряна тривога лунала в багатьох регіонах.

Путінське "перемир'я"

Напередодні Великодня російський керманич Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.

Згодом він сказав, що якщо Росія справді припинить вогонь, то Україна готова робити це у відповідь, і готова продовжувати це. Але на кожен російський обстріл вона відповідатиме.

Україна ще 11 березня на консультаціях зі США дала згоду на повне безумовне припинення вогню. Але не дав Путін. Росія пізніше заявила, що погодилася на 30-денне припинення атак по енергетиці. При цьому загальна кількість атак проти цивільної інфраструктури у цей час була не меншою, ніж до цього "енергетичного перемир'я", і енергетика продовжувала страждати від дронів. Загалом ворог близько трьох десятків разів порушив умови припинення вогню по енергетиці.