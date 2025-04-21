Російські війська за добу атакували 7 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 133 удари по 7 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
108 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
25 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали.
- У Запорізькій області немає масової евакуації населення з території прифронтових громад, а багато із тих, що виїхали, хочуть повернутися через початок польових робіт.