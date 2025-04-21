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Російські війська за добу атакували 7 населених пунктів Запоріжжя

Окупанти атакували 133 рази.

Російські війська за добу атакували 7 населених пунктів Запоріжжя
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 133 удари по 7 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

108 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

25 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали.

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