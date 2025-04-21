Російські війська за добу атакували 7 населених пунктів Запоріжжя

Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали.

25 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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