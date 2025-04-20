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Росія більше ніж 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню, але не було повітряних тривог, - Зеленський

Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. 

Росія більше ніж 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню, але не було повітряних тривог, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Станом на зараз Росія більш ніж 2 тисячі разів порушувала припинення вогню.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV", - сказав президент.

Він зазначив, що порушення були фактично на всіх основних напрямках фронту.

"Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб. Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це - формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити", - сказав Зеленський

Він також розповів, що Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження

"Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", - додав Зеленський.

30-годинне "перемир'я"

  • Учора вдень російський президент Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
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