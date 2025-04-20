Волонтер Євген Ткачов вивозив літнє подружжя із села Зоря біля Костянтинівки Донецької області, коли щонайменше чотири fpv-дрони атакували автівку та безпосередньо людей, повідомив кореспондент LB.ua.

Близько 9 ранку волонтер Євген виїхав із села Зоря, що розташоване щонайменше за 4 кілометри від окупованої російськими військами території. Там живуть до пів сотні людей.

«Я вивозив родину стареньких, ‒ розповів ЛБ волонтер. ‒ А за нами їхали ще дві родини стареньких, на двох машинах. Моя автівка була брендована (червона цивільна машина з наліпкою гуманітарної місії «Проліска», - ЛБ), а на двох інших білі стрічки».

Зазвичай волонтер їздив однією машиною, на трасі і раніше бачив кілька спалених автівок. Проте через заявлене перемирʼя наважився вивезти літню пару та супроводити ще дві автівки цивільних. Безпосередньо в машині волонтера була літня пара та японський журналіст.

«Почули дзижчання, зупинив машину, вискочив: перед нами був fpv, він завис, я почав показувати, що ми цивільні. Незважаючи на це, він жахнув поруч із машиною. Колеса пробило, машина не заводилась. І тут появляється другий fpv і я даю знак, щоб ті інші машини проїжджали. Друга fpv зробила над нами два чи три кола, він все добре роздивився, і не зважаючи на це, вона жахнула в кількох метрах від стареньких. Жіночка поранена в стегно», ‒ сказав він.

Тоді Євген та його пасажири кинулися навтіки в кущі. Коли сховались метрів за 200 від машини, в неї влучив третій дрон. Пізніше там зʼявились ще дрони. Цивільні змогли забрати лише документи, ліки та воду.

Цивільних врятував капелан Олександр Решетник, який на прохання Ткачова ризикнув за ними виїхати. Зараз літні люди знаходяться в лікарні в Костянтинівці. Сам Євген уже вдома помітив, що уламок влучив і йому в ногу.

Євген Ткачов допомагає цивільним із 2014 року: вивозить їх із небезпечних районів, привозить гуманітарну допомогу (воду, будівельні матеріали тощо) від організації «Проліска». Ще до війни допомогав безпритульним та літнім людям у Часовому Яру, де заснував для них хоспіс.

В січні 2024 року fpv-дрон влучив в автівку Ткачова у Часовому Яру, коли він привіз воду для місцевої жінки. Тоді зайнявся багажне відділення авто, але машина залишилась на ходу. В лютому 2025 року під час евакуації з Миколаївки біля автівки волонтера розірвалось сім артилерійських снарядів. Уламки пошкодили корпус авто і розбили вікна.