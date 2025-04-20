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ЦПД: росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у нібито порушенні перемир'я

Росіяни намагаються "створити Путіну образ миротворця". 

ЦПД: росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у нібито порушенні перемир'я
Фото: ЦПД

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у начебто порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я". 

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли. За словами Президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", — ідеться у повідомленні.

Крім того, на різних відтинках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів. 

Метою таких вкидів, як зазначають у ЦПД, є звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та "створити путіну образ нібито миротворця". 

Україна ж у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально.

  • Від початку доби 20 квітня на фронті відбулося вже 26 боєзіткнень, росіяни удвічі збільшили атаки FPV-дронами та застосовують важку техніку. Найбільше ворог атакує Покровський та Сіверський напрямки.
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