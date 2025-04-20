На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

На Херсонщині 31-річний чоловік підірвався на міні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Інцидент стався у Новорайській громаді Херсонської області. 31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку.
"У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.
В ОВА закликають жителів області бути вкрай обережними. "Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомте службу порятунку за номерами 101 або 102".
- У селі Кізомис Херсонської області внаслідок підриву на вибуховому пристрої постраждала жителька.