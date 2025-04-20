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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Чоловік отримав перелом ключиці.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: Міноборони

На Херсонщині 31-річний чоловік підірвався на міні. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Інцидент стався у Новорайській громаді Херсонської області. 31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. 

"У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

В ОВА закликають жителів області бути вкрай обережними. "Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомте службу порятунку за номерами 101 або 102".

  • У селі Кізомис Херсонської області внаслідок підриву на вибуховому пристрої постраждала жителька. 
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