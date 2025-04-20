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За добу росіяни завдали 179 ударів по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Втрат та поранень серед цивільних не зафіксовано.

За добу росіяни завдали 179 ударів по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 179 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 366 вибухів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 179 обстрілів (366 вибухів) із різних видів озброєння", — ідеться в повідомленні.

У Чернігівській області під ворожим вогнем опинилися Мамекине, Грем’яч, Лісківщина, Медведівка, Прогрес, Карповичі, Архипівка, Янжулівка, Блешня, Заріччя, Тимоновичі, Клюси, Хрінівка та Гута-Студенецька. Окупанти атакували безпілотниками типу Shahed, ствольною артилерією, скидала вибухові пристрої з БПЛА, а також застосовували FPV-дрони.

На Сумщині під обстрілами опинилися Осоївка, Проходи, Тур’я, Верхня Сироватка (внаслідок атаки БПЛА типу Shahed пошкоджене фермерське господарство), Таратутине, Михайлівське, Мезенівка, Мала Рибиця, Новодмитрівка, Порозок, Миропільське, Великий Прикіл, Степок, Петрушівка, Покровка, Братениця, Тростянець, Попівка, Їздецьке, Лугівка, Олександрівка, Путивль (внаслідок атаки БПЛА типу Shahed пошкоджені заклад торгівлі та СТО), Рев’якине, Піски, Степанівка, Бруски, Малушине, Бояро-Лежачі, Гирине, Княжичі, Кучерівка, Сидорівка, Кореньок, Уланове, Вовківка, Бобилівка, Ходине, Бачівськ, Соснівка, Нова Гута, Товстодубове, Есмань, Студенок, Шалигине та Біла Береза. 

Росіяни застосовували керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони, а також здійснювали скиди з БПЛА.

У Богодухівському районі Харківської області російські військові застосували КАБи, ствольну артилерію, а також атакували FPV-дронами та скидали НВП із безпілотників на населені пункти Клинова-Новоселівка, Рясне, Леміщине та Тимофіївка.

Упродовж минулої доби, попередньо, втрати та поранення серед цивільного населення не зафіксовані.

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