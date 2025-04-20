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Сирський привітав українців з Великоднем

Особливі вітання Головнокомандувач спрямував захисникам, які відзначають Великдень на бойовому чергуванні.

Сирський привітав українців з Великоднем
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців та захисників, які відзначають Великдень на фронті: "Саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу".

Про це Головком написав у соцмережах.

"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом – Воскресінням Господнім. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними, католиками та протестантами", — ідеться у повідомленні. 

Особливі вітання зі святом генерал спрямував тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій за волю та незалежність України: "Саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу". 

"Шановні українці! Згадайте цього дня у своїх молитвах українських воїнів, які захищають ваш спокій і мир. Підтримуйте Сили оборони України. Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. 

Як воскреслий Христос переміг смерть – так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир. Благополучних і радісних Великодніх свят! Христос воскрес! Воістину воскрес!" — наголошує генерал Сирський.

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