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Зеленський: від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 67 українських священників

Росіяни знищили 640 релігійних об’єктів в Україні.

Зеленський: від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 67 українських священників
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія є найбільшою загрозою для християн і додав, що за час повномасштабної війни окупанти вбили 67 українських священників, пасторів та монахів. 

"Російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі", — наголошує Президент.

Глава держави наголосив, що Україна звільняє з російського полону священників і пасторів, так само, як і захисщає міста і села й життя людей. "Ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає".

  • Зеленський привітав українців із Великоднем: "Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату".
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