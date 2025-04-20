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Путінське "перемир'я": від початку доби відбулося вже 26 російських штурмових дій

Найбільше штурмових дій ворог здійснив на Покровському та Сіверському напрямках.

Путінське "перемир'я": від початку доби відбулося вже 26 російських штурмових дій
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 12:00 20 квітня, за доповіддю головнокомандувача Олександра Сирського, відбулося 26 російських штурмових дій.

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння", — зазначив президент Зеленський.

З 00:00 до 12:00 цієї доби на фронті  відбулося вже 26 російських штурмових дій. Українська сторона фіксує кожне порушення РФ їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня. 

"Готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", — каже глава держави.

Зеленський підкреслює, що потрібно "транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії".

30-годинне "перемир'я"

  • Учора вдень російський президент Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
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