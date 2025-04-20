ДПСУ: найбільше росіяни використовують "антидронові коридори" на Курщині

У межах Курської області сили оборони спостерігають використання російською армією "антидронових коридорів".

Про це в телеефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"Найбільше на даний момент їх фіксують прикордонники у межах Курської області, зокрема на тому відтинку, де ворог продовжує свої дії, атакуючи Сили оборони України, які ведуть свою операцію в межах Курщини. Ці коридори — шляхи, які противник накриває сітками для того, щоб там могла переміщуватися техніка і наші дрони не могли поцілити по цій техніці", — каже Демченко.

Сили оборони роблять все, щоб знаходити шпарини, які дозволять знищувати ворожу техніку, що рухається коридорами, або вражати групи, які їх облаштовують.