ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: найбільше росіяни використовують "антидронові коридори" на Курщині

"Антидронові коридори" росіяни використовують для просування техніки.

ДПСУ: найбільше росіяни використовують "антидронові коридори" на Курщині
Андрій Демченко
Фото: скріншот

У межах Курської області сили оборони спостерігають використання російською армією "антидронових коридорів".

Про це в телеефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

"Найбільше на даний момент їх фіксують прикордонники у межах Курської області, зокрема на тому відтинку, де ворог продовжує свої дії, атакуючи Сили оборони України, які ведуть свою операцію в межах Курщини. Ці коридори — шляхи, які противник накриває сітками для того, щоб там могла переміщуватися техніка і наші дрони не могли поцілити по цій техніці", — каже Демченко.

Сили оборони роблять все, щоб знаходити шпарини, які дозволять знищувати ворожу техніку, що рухається коридорами, або вражати групи, які їх облаштовують.

  • Станом на 12:00 20 квітня, попри обіцяне Росією перемир'я, на фронті армія РФ посилює штурмові дії. Ворог удвічі збільшив застосування FPV-дронів та використовує важку техніку. Зафіксовано 26 боєзіткнень.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies