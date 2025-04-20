Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей

Протягом минулого тижня протиповітряна оборона Сил оборони знищила 699 повітряних цілей Росії, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
ППО знищила:
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 159 ударних БпЛА типу Shahed;
- 201 розвідувальний БпЛА;
- 336 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів, зокрема:
- понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 515 бойових вильотів, з них:
- 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.
Бойові втрати противника орієнтовно склали:
- понад 10 осіб;
- 8 ворожих укриттів;
- 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".