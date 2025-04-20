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Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів.

Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Протягом минулого тижня протиповітряна оборона Сил оборони знищила 699 повітряних цілей Росії, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

ППО знищила:

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 159 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 201 розвідувальний БпЛА;
  • 336 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів, зокрема:

  • понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Support LB.ua

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 515 бойових вильотів, з них:

  • 399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
  • 116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • понад 10 осіб;
  • 8 ворожих укриттів;
  • 2 розвідувальних БпЛА "Supercam", 1 баражуючий боєприпас "Ланцет".
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