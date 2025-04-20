Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей

Протягом минулого тижня протиповітряна оборона Сил оборони знищила 699 повітряних цілей Росії, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

ППО знищила:

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

159 ударних БпЛА типу Shahed;

201 розвідувальний БпЛА;

336 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила 140 літаковильотів, зокрема:

понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 515 бойових вильотів, з них:

399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Бойові втрати противника орієнтовно склали: