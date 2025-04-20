Українське МЗС хоче вибачень від Fox News, який титрував Київ російським

Міністерство закордонних справ України хоче вибачень від американського телеканалу Fox News через те, що під час великоднього ефіру 20 квітня трансляцію з Києва підписали “Київ, Росія”.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
“Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку”, ‒ написав Тихий в соцмережі Х.
If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 20, 2025