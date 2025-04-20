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Українське МЗС хоче вибачень від Fox News, який титрував Київ російським

Під час великоднього ефіру 20 квітня трансляцію з Києва підписали “Київ, Росія”.

Українське МЗС хоче вибачень від Fox News, який титрував Київ російським
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України хоче вибачень від американського телеканалу Fox News через те, що під час великоднього ефіру 20 квітня трансляцію з Києва підписали “Київ, Росія”.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку”, ‒ написав Тихий в соцмережі Х.

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