Українське МЗС хоче вибачень від Fox News, який титрував Київ російським

Під час великоднього ефіру 20 квітня трансляцію з Києва підписали “Київ, Росія”.

Міністерство закордонних справ України хоче вибачень від американського телеканалу Fox News через те, що під час великоднього ефіру 20 квітня трансляцію з Києва підписали “Київ, Росія”.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку”, ‒ написав Тихий в соцмережі Х.